Потерявшегося неделю назад пенсионера нашли в лесу Тосненского района

Автор: Сергей Агутин
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В лесу Тосненского района 25 июля заблудился пожилой мужчина. Пенсионер ушел в лес около деревни Трубников Бор и не вернулся вовремя домой.

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Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Спустя неделю пострадавшего удалось обнаружить. Поисками пенсионера занимались спасатели поисково-спасательного отряда из Тосно, добровольцы ПСО Экстремум и «Лиза Алерт».

Мужчину нашли живым и передали сотрудникам скорой 2 августа.

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