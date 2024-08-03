Незнакомец с ножом отобрал у петербуржца iPhone X и наличные

В полицию Санкт-Петербурга 1 июля в 08:15 обратилась женщина. К ней обратился незнакомец, который пожаловался, что его избили и ограбили на проспекте Космонавтов.

Полицейские выяснили, что 32-летний петербуржец гостил у знакомой. Затем пришел неизвестный мужчина, который, угрожая ножом, отобрал у гостя iPhone X и 20 000 рублей.

В тот же день в 15:30 в апартаментах отеля на улице Салова полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый житель Ингушетии. Телефон возвращен владельцу. Заведено уголовное дело о грабеже.