Энергетик стивидорной компании утонул в реке в Подпорожье

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Следственный комитет Ленинградской области завел уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины на территории ООО «Подпорожская стивидорная компания». Он утонул в реке Свирь во время работы.

291448
Фото: Следственный комитет Ленобласти

По данным следствия, мужчина работал в стивидорной компании главным энергетиком и обслуживал электрооборудование на пришвартованных судах. В процессе работы мужчине стало плохо, он оступился и упал в реку.

Позднее его тело извлекли сотрудники МЧС. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате утопления.

Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия, повлекшие трагические последствия.

Вам будет интересно
Энергетик стивидорной компании утонул в реке в Подпорожье Подпорожье, Ленинградская область
Мальчику сломали позвоночник во время купания в Неве
По информации ivbg.ru, 22 июля в Санкт-Петербурге госпитализировали 13-летнего подростка с переломом грудного позвонка.   Установлено, что мальчик получил травму во время купания на Октябрьской набережной...
24.07.2022 5287
Автор