Энергетик стивидорной компании утонул в реке в Подпорожье

Следственный комитет Ленинградской области завел уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины на территории ООО «Подпорожская стивидорная компания». Он утонул в реке Свирь во время работы.

По данным следствия, мужчина работал в стивидорной компании главным энергетиком и обслуживал электрооборудование на пришвартованных судах. В процессе работы мужчине стало плохо, он оступился и упал в реку.

Позднее его тело извлекли сотрудники МЧС. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате утопления.

Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия, повлекшие трагические последствия.