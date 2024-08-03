Энергетик стивидорной компании утонул в реке в Подпорожье

Следственный комитет Ленинградской области завел уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины на территории ООО «Подпорожская стивидорная компания». Он утонул в реке Свирь во время работы.
По данным следствия, мужчина работал в стивидорной компании главным энергетиком и обслуживал электрооборудование на пришвартованных судах. В процессе работы мужчине стало плохо, он оступился и упал в реку.
Позднее его тело извлекли сотрудники МЧС. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате утопления.
Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия, повлекшие трагические последствия.
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24.07.2022 5287