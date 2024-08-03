Ливни, грозы и до +25 °C – погода в Ленобласти на 4 августа

На территории Ленинградской области 4 августа будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, в отдельных районах туман.
Днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер северных направлений, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +20…+25 °C.
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