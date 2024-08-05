Молодую петербурженку задержали за похищение младенца

В полицию 3 августа сообщили о младенце, обнаруженном на пожарной лестнице между пятым и шестым этажами дома на улице Кржижановского в Санкт-Петербурге.

Коляска стояла рядом с подъездом. Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с симптомами простуды.

Полицейские связались с 30-летней матерью ребенка. Она сообщила, что 3 августа оставила пятимесячного ребенка с бывшим сожителем, отцом девочки. Когда вернулась, мужчина не смог сказать, где ребенок.

Установить подозреваемую в похищение ребенка помогли камеры наблюдения. Вечером 4 августа на улице Чудновского задержали 18-летнюю петербурженку.

По предварительным данным, с отцом ребенка ее связывают романтические отношения. Задержанная могла находиться в состоянии наркотического опьянения.