Дожди с грозой и туман накроют Ленобласть 6 августа

МЧС предупреждает о сохранении сложных погодных условий в регионе.
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 августа в Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Также в ночные часы на отдельные районы региона опустится туман.
Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 гр., днем +19…+24 гр. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится, передает МЧС.
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08.12.2021 1923