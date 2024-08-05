«Будем отстаивать»: в Буграх наведут порядок с выездом из поселка

Губернатор направит комиссию из представителей районной администрации и поселка, а также комитета градостроительной политики.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил на контроль ситуацию с дорогой общего пользования в Буграх.

Местная жительница пожаловалась главе региона в ходе прямой телефонной линии, что из поселка нет нормальных выездов, а дороги через соседние коттеджные поселки и дачные некоммерческие товарищества перекрыты. Дрозденко заявил, что проблема будет решена.

Есть четкая позиция властей: дорога должна быть общего пользования. Мы вашу позицию будем отстаивать, — заверил жительницу Александр Дрозденко. — На этой неделе с проверкой приедут представители районной администрации, Бугров, комитета градостроительной политики. Будем настаивать, чтобы проезд был установлен, — поручил губернатор Ленобласти.