Опрос показал уровень поддержки Трампа и Харрис перед выборами президента США

Стало известно, кто из кандидатов имеет преимущество.

Согласно результатам опросов американских избирателей, небольшое преимущество в преддверии выборов президента США имеет Камала Харрис.

Так, нынешний вице-президент Америки имеет на один процент голосов больше, чем у Дональда Трампа — 50% против 49%, пишут иностранные СМИ,

Выбор американцев в пользу Харрис вызван нежеланием избирателей видеть Трампа во главе США, личными симпатиями к вице-президенту, а также в целом поддержкой демократов. 24% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого кандидата от этой партии.