Опрос показал уровень поддержки Трампа и Харрис перед выборами президента США

Стало известно, кто из кандидатов имеет преимущество.
Согласно результатам опросов американских избирателей, небольшое преимущество в преддверии выборов президента США имеет Камала Харрис.
Так, нынешний вице-президент Америки имеет на один процент голосов больше, чем у Дональда Трампа — 50% против 49%, пишут иностранные СМИ,
Выбор американцев в пользу Харрис вызван нежеланием избирателей видеть Трампа во главе США, личными симпатиями к вице-президенту, а также в целом поддержкой демократов. 24% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого кандидата от этой партии.
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29.07.2024 225