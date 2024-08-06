После прорыва дамбы в Приморье 40 домов находятся под угрозой затопления – видео

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

После прорыва земляной насыпи дамбы в приморском Дальнереченске 40 домов находятся под угрозой затопления. Прокуратура направила в Следственный комитет материалы для уголовного дела о халатности.   

Прорыв насыпи, сдерживавшей потоки воды, произошел в ночь на 6 августа. Уже затоплены восемь жилых домов на улице Солнечной.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщают, что принимаются меры к эвакуации жителей. Уже развернуты пункты временного размещения.

Видео с места событий публикует ren.tv.

Вам будет интересно
После прорыва дамбы в Приморье 40 домов находятся под угрозой затопления – видео Приморье, Дальнереченск
Названы самые безопасные и криминогенные районы Ленобласти
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1466
Автор