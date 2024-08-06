После прорыва дамбы в Приморье 40 домов находятся под угрозой затопления – видео

После прорыва земляной насыпи дамбы в приморском Дальнереченске 40 домов находятся под угрозой затопления. Прокуратура направила в Следственный комитет материалы для уголовного дела о халатности.

Прорыв насыпи, сдерживавшей потоки воды, произошел в ночь на 6 августа. Уже затоплены восемь жилых домов на улице Солнечной.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщают, что принимаются меры к эвакуации жителей. Уже развернуты пункты временного размещения.

Видео с места событий публикует ren.tv.