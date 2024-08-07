Под Гатчиной 17-летний юноша на «Жигулях» устроил погоню с полицейскими

Автор: Гузель Галимова
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Погоня за «Жигулями» развернулась в деревне Мины Гатчинского района Ленобласти. Водитель проигнорировал требования об остановке.

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Син видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Водитель при попытке скрыться «неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения». Инспектор сделал предупреждающий выстрел, а затем несколько раз стрелял по колесам. Машина нарушителя остановилась.

Как оказалось, за рулем находился 17-летний парень. Его доставили в отдел полиции, в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях. Юношу после серьезного разговора передали родителям.

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