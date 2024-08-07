На ЛАЭС досрочно завершили устройство бетонной подготовки

Автор: Сергей Агутин
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С опережением графика на 2,5 месяца на Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору завершили устройство бетонной подготовки под фундамент реактора энергоблока № 8.  

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Фото: ЛАЭС

Выполненные работы позволят специалистам приступить к армированию фундаментной плиты. Эти работы запланированы в октябре. Все это – подготовка к первой ключевой операции, бетонированию фундаментной плиты здания реактора.

Следующий этап строительства – устройство стяжки и работы по гидроизоляции и молниезащите.

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