Сервис каршеринга в России начнет продажи машин из своего автопарка

Для этого компания создаст отдельную платформу.

Компания «Делимобиль», оказывающая услуги каршеринга, намерена продавать поддержанные автомобили из своего автопарка. Для этого сервис готовит отдельную платформу, стало известно Интерфаксу.

Сервис каршеринга будет продавать свои автомобили с подтвержденной историей эксплуатации и только после технического обслуживания. Также в «Делимобиле» обещают полную юридическую «чистоту» реализуемых машин.