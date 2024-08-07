ЦУР Ленобласти напомнил о правилах безопасного посещения лесов

На фоне начавшегося в 47-м регионе грибного сезона экстренные службы стали чаще получать заявки на поиск заблудившихся в лесах. ЦУР Ленобласти подготовил памятку, как действовать в случае, если вы потерялись.
Так, памятка включает в себя восемь простых, но очень важных рекомендаций, как себя вести в лесу, если вы заблудились.
Фото: ЦУР Ленинградской области/ ВК
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