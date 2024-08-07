В Петербурге мужчина, не успевший на автобус, устроил «Мортал комбат» с водителем

Несостоявшийся пассажир активно демонстрировал свои боевые навыки. Правда, все приемы были мимо.

Конфликт между водителем автобуса и мужчиной, который не успел попасть в салон, произошел на остановке «Цветной город» в Петербурге, стало известно «Фонтанке«.

Со слов очевидцев, мужчина стукнул автобус, отъезжавший от остановки, вероятно, из-за того, что не смог в него попасть. Водитель тут же остановил общественный транспорт, чтобы проверить, есть ли повреждения. В итоге дебошир вступил в конфликт с сотрудником СПб ГУП «Пассажиравтотранс», демонстрируя боевые приемы.

Пока агрессивный мужчина махал руками и ногами, пассажиры вызвали полицию. Чем закончился конфликт, пока неизвестно.