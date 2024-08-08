Станцию метро «Лиговский проспект-2» планируется открыть в 2028 году

Второй вестибюль станции «Лиговский проспект» в Петербурге планируют открыть для пассажиров уже в 2028 году.

Запуск приурочат к завершению работ по строительству Высокоскоростной железнодорожной магистрали. Благодаря станции, основной пассажиропоток будущей ВСМ из Москвы сможет ею воспользоваться.

Главный архитектор города Павел Соколов предложил на Градостроительном совете Петербурга запустить конкурс на разработку эскизного проекта будущей станции метро.