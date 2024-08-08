Стало известно, когда в Сланцах отключат воду на весь день

В связи с проведением аварийных работ в Сланцах 14 августа с 02:00 будет временно приостановлена подача воды в 406 многоквартирных и 906 частных домах.
По предварительны данным, отключение продлится до 23:00. На это время для жителей будет организован подвоз воды по графику:
- 06:00-10:00, 18:30-20:00 – ул. Кирова 53, у памятника шахтерам;
- 10:30-14:00, 20:30-21:30 – ул. Ленина 5, ДК «Горняков»;
- 14:30-18:00, 22:00-23:00 – ул. Кирова 16а, МФЦ;
- 06:00-10:00, 14:30-18:00 – ул. Дзержинского 4, в районе ЗАГС;
- 10:30-14:00, 18:30-23:00 – площадь Ленина;
- 06:00-10:00, 14:30-18:00 – д. Гостицы 15, магазин «Пятерочка»;
- 10:30-14:00, 18:30-23:00 – пос. Сельхозтехника 3.
Также подвоз будет осуществляться по заявкам на номер 8 813 743-14-11.
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07.08.2023 3012