Завершается ремонт дороги вдоль Кургальского заказника

Около Усть-Луги в Кингисеппском районе завершается ремонт «римской дороги» вдоль Кургальского заказника. Новый асфальт соединит деревню Выбье и поселок Курголово.
В общей сложности новое покрытие будет уложено на 10 километрах трассы. Ранее вдоль Кургальского заказника шла булыжная мостовая.
Работы планируется завершить в августе 2024 года. Кроме того, дорожники обновят мост через Липовскую протоку. Переправу укрепят, оборудуют тротуарами и уложат новый асфальт.
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07.08.2023 3013