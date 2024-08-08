Завершается ремонт дороги вдоль Кургальского заказника

Автор: Сергей Агутин
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Около Усть-Луги в Кингисеппском районе завершается ремонт «римской дороги» вдоль Кургальского заказника. Новый асфальт соединит деревню Выбье и поселок Курголово.

В общей сложности новое покрытие будет уложено на 10 километрах трассы. Ранее вдоль Кургальского заказника шла булыжная мостовая.

Работы планируется завершить в августе 2024 года. Кроме того, дорожники обновят мост через Липовскую протоку. Переправу укрепят, оборудуют тротуарами и уложат новый асфальт.

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