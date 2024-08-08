Сергей Перминов прокомментировал введение Эстонией полного таможенного контроля на границе с РФ

С сегодняшнего дня, 8 августа, Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. Теперь все грузы и лица, направляющиеся в РФ, будут подвергать тщательному досмотру. Делается это якобы для того, чтобы не допустить перевозку санкционных товаров в нашу страну.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в беседе с ЛенТВ24 рассказал, действительно ли мотив кроется в названной причине или эстонские власти готовят какую-то провокацию. С парламентарием также обсудили, понесет ли Эстония потери от подобного решения.

«Эстонское правительство последовательно реализует линию на закрытие границы с нашей страной. В отличие от Финляндии Таллин пока действует менее импульсивно и вводит ограничения постепенно, создавая неудобства для тех, кто продолжает поездки в Россию», — отметил сенатор.

По словам Перминова, мнение о возможных провокациях не является беспочвенным.

«Каких-либо провокаций со стороны Таллина вполне можно ожидать. Пока там считают, что выстраивание «железного занавеса» не только обеспечит спокойствие в регионе, но и его процветание. И подобные иллюзии, что обращает на себя внимание, всячески поощряются из Вашингтона», — заключил Сергей Перминов.