Глава Ленобласти оценил ход строительства ФОКа в Ивангороде

Спорткомплекс от Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома готов уже на 75%. Сейчас строители собирают инженерию на объекте

Благотворительный фонд «Газпрома» работает качественно и быстро. Но для нас важно, что с его помощью мы развиваем территорию комплексно с новыми зонами для досуга и спортивным залом. В новый ФОК смогут ходить не только ивангородцы, но и те люди, которые переехали в новый фонд по программе расселения аварийного жилья, — отметил Александр Дрозденко.

В новом спорткомплексе откроется универсальный зал с мягкими покрытиями для активных видов спорта: баскетбола, волейбола, мини-фтубола и других состязаний. Завершить работы на ФОК планируется во II квартале 2025 года.

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».