Свыше 4 трлн рублей хранят на депозитах жители Петербурга и Ленобласти

К началу июля общий объем депозитов жителей Петербурга и Ленобласти превысил 4 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

За год они выросли на 20%. В Петербурге прирост составил 21%, в Ленинградской области — 27%. При этом основная динамика наблюдается именно по рублевым вкладам, поддерживаемые высокими процентными ставками.

Жители обоих регионов предпочитают хранить свои сбережения в рублях, доля которых за последний год выросла с 89% до 92%. Объем вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах, напротив, сократился. В частности, на рублевые вклады петербуржцев приходится 3,4 трлн рублей, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом. В Ленобласти этот показатель вырос на 29% и составил 312,2 млрд рублей.