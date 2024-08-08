В Ленобласти расширен второй участок федеральной трассы в сторону Пскова и Белоруссии — от Межозерного до Городца в Лужском районе.

Старт движению транспорта дал сегодня, 8 августа, губернатор Александр Дрозденко вместе с министром транспорта России Романом Старовойтом

«Четыре полосы от Межозерного до Городца в Лужском районе — это безопасность водителей и еще один шаг к увеличению грузооборота между Россией и братской республикой. <…> В добрый путь!» — написал в своем тг-канале глава региона.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Дрозденко добавил, что прошлой осенью был запущен проезд по четырехполосному участку от Заплюсья в сторону Луги. Расширение важной транспортной артерии страны продолжается: идет расширение участков от Мшинской в сторону Батово, также к сентябрю 2028 года планируется сделать шесть полос на участке в районе деревни Лядино.