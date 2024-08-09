В Кудрово без вести пропал 56-летний мужчина

Автор: Гузель Галимова
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О его местонахождении нет никакой информации с 28 июля.

Мужчина может находиться в вашем районе. Если вы видели его или что-то знаете, свяжитесь с представителями «Лиза Алерт»: Ася (Кицунэ) 89217629852.

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Фото: Лиза Алерт

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