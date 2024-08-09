За последний год зарплаты у специалистов этой сферы выросли почти на 19 тысяч рублей.

Строительная отрасль остается одной из самых высокооплачиваемых в Ленинградской области. Согласно аналитике HH.ru, доходы специалистов этой сферы за год выросли на ₽18 600, достигнув в среднем ₽89 800.

При этом максимальный уровень зарплаты, пишет Online47, ссылаясь на результаты исследования, также вырос. Заработки у некоторых специалистов региона могут доходить до ₽151 000.

Вместе с тем навыки и знания представителей строительной сферы остаются очень востребованными в регионе. На текущий момент Ленобласти имеется больше пяти тысяч вакансий.