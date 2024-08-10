В Ленобласти спасли лосенка, загнанного стаей собак в реку

Автор: Анастасия Щербакова
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Настоящая спасательная операция развернулась на реке Волхов 10 августа.

В Волховском районе Ленобласти силами спасателей, сотрудниками Госохотнадзора и представителей охраны местной базы отдыха вызволили из реки перепуганного лосенка. В водоем малыш забрался, пытаясь спасти от стаи бродячих собак.

После спасения парнокопытное успокоили и помогли ему попасть в естественную среду обитания.

Видео публикует Комитет правопорядка и безопасности ЛО.

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