В Ленобласти спасли лосенка, загнанного стаей собак в реку

Настоящая спасательная операция развернулась на реке Волхов 10 августа.

В Волховском районе Ленобласти силами спасателей, сотрудниками Госохотнадзора и представителей охраны местной базы отдыха вызволили из реки перепуганного лосенка. В водоем малыш забрался, пытаясь спасти от стаи бродячих собак.

После спасения парнокопытное успокоили и помогли ему попасть в естественную среду обитания.

Видео публикует Комитет правопорядка и безопасности ЛО.