Скончалась одна из первых советских олимпийских чемпионок Галина Зыбина

Скончалась советская олимпийская чемпионка, мастер спорта СССР и жительница блокадного Ленинграда Галина Зыбина. Ей было 93 года.

О месте, где состоится прощание со спортсменкой, будет сообщено дополнительно, сообщают в комитете по физической культуре и спорту Петербурга.

В 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки Галина Зыбина выиграла «золото» в толкании ядра. Также на ее счету «серебро» Игр 1956 года, «бронза» Олимпиады 1964-го. Она поставила 13 рекордов страны и неоднократно становилась чемпионкой Советского Союза в метании копья.

В конце июня Галина Ивановна передала в дар «Государственному музею спорта Петербурга» свои спортивные награды и личные вещи. В середине июля в музее открыли персональный стенд заслуженной спортсменки.