Пьяный водитель сбил дорожного рабочего на трассе под Гатчиной

В Гатчинском округе Ленобласти Ford на полной скорости сбил дорожного рабочего, который регулировал движение на ремонтируемом участке.

Пострадавший стоял на проезжей части в специальной светоотражающей одежде со светящимся жезлом. Мужчину госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, а сам злоумышленник с места аварии скрылся.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Автомобиль был обнаружен на территории гаражного хозяйства в Тойворово, а 25-летний водитель отсиживался в доме неподалеку. Он был пьян, но от прохождения освидетельствования отказался, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ленобласти.