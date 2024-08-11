Пьяный водитель сбил дорожного рабочего на трассе под Гатчиной

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Гатчинском округе Ленобласти Ford на полной скорости сбил дорожного рабочего, который регулировал движение на ремонтируемом участке.

Пострадавший стоял на проезжей части в специальной светоотражающей одежде со светящимся жезлом. Мужчину госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, а сам злоумышленник с места аварии скрылся.

Пьяный водитель сбил дорожного рабочего на трассе под Гатчиной сбил человека, Ленобласть, ДТП, Гатчина
Пьяный водитель сбил дорожного рабочего на трассе под Гатчиной сбил человека, Ленобласть, ДТП, Гатчина
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Автомобиль был обнаружен на территории гаражного хозяйства в Тойворово, а 25-летний водитель отсиживался в доме неподалеку. Он был пьян, но от прохождения освидетельствования отказался, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ленобласти.

Автор