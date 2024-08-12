Готовность Ленобласти в отопительному сезону составляет уже 60%

На подготовку объектов теплоснабжения из бюджета области выделено порядка 700 млн рублей, что в полтора раза превышает сумму, выделенную в прошлом году.
Как отметили в областном правительстве, всего нужно подготовить к зиме более 2 тыс. км теплосетей, 720 котельных и 4,7 тыс.км газопроводов.
Напомним, что по поручению губернатора Ленобласти создана официальная страница штаба по отопительному сезону. В группе можно оставить свое обращение. Все они оперативно принимаются в работу. Важно указать точный адрес, детали обращения и контакты для связи. В состав Штаба входят представители комитетов по ТЭК, государственного жилищного надзора и контроля, ЖКХ Ленобласти и администраций муниципальных районов.
Также жители Ленобласти, у которых есть вопросы по отоплению в их домах, могут обратиться в Комитет по топливно-энергетическому комплексу региона. Заполнить обращение можно по этой ссылке.