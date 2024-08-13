У россиян будут отбирать дачи за сорняки

Росреестр определил признаки заброшенных и подлежащих изъятию дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Например, отобрать дачу смогут за сорняки и мусор на территории, сообщает РБК.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года и дает собственникам максимум три года на освоение земельных участков в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. Закон. В случае освоения землю могут изъять.

«Прежде всего это касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью», – сообщают в пресс-службе Росреестра

Предлагается признать участок неиспользуемым, если в течение двух и более лет на нем не появится фундамента, а за пять лет построенное здание не будет зарегистрировано.

При наличии построек участок будет считаться заброшенным, если здания не используются по назначению. Или если конструктивные элементы построек повреждены или разрушены в течение пяти лет.

Заброшенными также могут быть признаны участки не для капитального строительства, если в течение трех лет ими не пользовались по назначению. Если они захламлены мусором или более чем на 50 % заросли сорняками высотой более метра, а собственник более года не очищает землю от лишней растительности.

Обнародован только проект документа. До принятия признаки могут быть скорректированы.