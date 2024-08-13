Врачи впервые пересадили человеку титановое сердце

Автор: Сергей Агутин
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Врачи
Фото: Baltphoto.ru

Исследователи из Техасского института сердца объявили о первой успешной трансплантации полностью искусственного титанового сердца. Оно позволит людям с сердечной недостаточностью дождаться пересадки органов.

Титановое сердце использует ротор с магнитной левитацией, который перекачивает кровь со скоростью 12 литров в минуту. Этого, по словам разработчиков, достаточно, чтобы позволить взрослому мужчине заниматься спортом.

Механическое сердце в случае успешных испытаний позволит сохранить жизнь людям, которые ожидают пересадки. Исследователи продолжат клинические испытания и наблюдение за первым пациентом.

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10.06.2024 1763
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