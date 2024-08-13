Более 40 тысяч женщин из Ленобласти получили бесплатные услуги в рамках родовых сертификатов

Финансирование программы составило более 220 миллионов рублей.

С начала этого года Отделение Социального Фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оплатило услуги в рамках родовых сертификатов 42 тысячам женщинам из 47-го региона.

Как рассказали в Фонде, объем финансирования медицинских услуг, оказанных будущим мамам и роженицам, составил более 220 миллионов рублей.

Региональное отделение напоминает, что родовой сертификат – это электронный документ, предоставляющий женщине право выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и медицинских осмотров ребенка в первый год его жизни. Сертификат формируется в женской консультации или в роддоме, а также может быть оформлен детской поликлиникой, где будет наблюдаться ребенок на первом году жизни, — объяснили в Фонде.

Родовой сертификат состоит из трех частей-талонов, которые оформляются при обращении будущих мам в медучреждение. В Фонде подчеркивают, что если женщина пользуется платными услугами, сертификат к оплате не предъявляется.

Стоимость сертификата, отметили в СФР, составляет 12000 рублей. При этом обналичить денежные средства нельзя, поскольку Фонд перечисляет их непосредственно в медицинскую организацию.

Например, 3000 рублей направляются за услуги по оказанию помощи в амбулаторных условиях в период беременности; 1000 рублей — за услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи; 6000 — на оплату услуг по оказанию медицинской помощи во время родов и в послеродовой период; 2000 рублей — расходы на профилактические медицинские осмотры ребенка в первый год жизни, — рассказали в Фонде.

Задать все интересующие вопросы о родовом сертификате можно по номеру единого контакт-центра Отделения СФР по СПб и ЛО: 8 800 10 000 01 (звонок бесплатный).