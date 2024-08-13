Более 40 тысяч женщин из Ленобласти получили бесплатные услуги в рамках родовых сертификатов

Финансирование программы составило более 220 миллионов рублей.
С начала этого года Отделение Социального Фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оплатило услуги в рамках родовых сертификатов 42 тысячам женщинам из 47-го региона.
Как рассказали в Фонде, объем финансирования медицинских услуг, оказанных будущим мамам и роженицам, составил более 220 миллионов рублей.
Родовой сертификат состоит из трех частей-талонов, которые оформляются при обращении будущих мам в медучреждение. В Фонде подчеркивают, что если женщина пользуется платными услугами, сертификат к оплате не предъявляется.
Стоимость сертификата, отметили в СФР, составляет 12000 рублей. При этом обналичить денежные средства нельзя, поскольку Фонд перечисляет их непосредственно в медицинскую организацию.
Задать все интересующие вопросы о родовом сертификате можно по номеру единого контакт-центра Отделения СФР по СПб и ЛО: 8 800 10 000 01 (звонок бесплатный).