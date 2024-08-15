У компаний из России из-за проблем с платежами заблокированы за границей миллиарды долларов

Российский бизнес испытывает сложности с получением валюты за вывезенные из страны товары из-за ужесточения американских санкций и блокировки платежей.

В июле компании из России увеличили иностранные активы еще на $4,7 млрд. с начала года – на $44,6 млрд. Об этом сообщает ЦБ РФ в оперативной статистике по платежному балансу.

Согласно комментариям Центробанка, блокировка значительной части этой суммы связана с усложнением цепочек международных расчетов. Из-за проблем с платежами и вовремя неполученными средствами у бизнеса формируется дебиторская задолженность.

По данным регулятора, в 2023 году, когда проблем с платежами было меньше, за январь-июнь бизнес накопил $21,4 млрд иностранных активов. В 2024 году остающиеся за границей суммы выросли на 108 %, или $23,2 млрд.