Производитель шипов из Ленобласти увеличил выработку благодаря участию в нацпроекте

Единственный в РФ производитель шипов противоскольжения — компания «Теком» из Всеволожского района завершила второй этап реализации нацпроекта «Производительность труда»

Для улучшения был выбран участок производства самой дорогостоящей части шипа – твердосплавной вставки. Стоимость компонентов стремительно дорожает, и для компании было крайне важным устранить потери и не допустить роста себестоимости. В ближайших планах – наращивать выпуск шипов различного назначения.

С помощью бережливых технологий время протекания процесса производства было сокращено на 15%, незавершенное производство сократилось на 42%, — рассказали в областном правительстве.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда». На территории региона уже 100 предприятий внедряют инструменты бережливого производства. Кроме того, открыт региональный центр компетенций на базе АНО «ЦРП ЛО», открыты три «Фабрики процессов» на базе политехнических техникумов, где можно пройти переобучение. Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.