Учительница слала любовные письма ученику и хотела родить от него ребенка в Ленобласти

Учительница из поселка имени Морозова Всеволожского района подозревается в развращении своего ученика. Женщина писала любовные письма 17-летнему мальчику и хотела родить от него ребенка.

В полицию 13 августа обратился отец пострадавшего. Он рассказал полицейским, что женщина преподавала у его сына математику в 6-7 классах. Затем мальчик перевелся в другую школу, но в 9 классе вернулся обратно.

Женщина уже не была его учительницей. Но говорила, что беременна от несовершеннолетнего, и просила ответить взаимной симпатией.

Вскоре школьник вновь перевелся в другое учреждение. Женщина в переписке извинилась за распускание слухов. Школьник попросил больше его не беспокоить.

В июне 2024 года учительница вновь начала писать 17-летнему подростку. Тогда он заблокировал ее. В ответ она создала фейковые страницы, приглашала подростка на свидания, звала к себе домой.

В августе учительница встретилась с отцом бывшего ученика. Мужчина попросил оставить его семью в покое. Однако 13 августа женщина вновь пришла в квартиру подростка. Тогда глава семьи обратился в полицию.