Росстат: в России подорожали сливочное масло, молоко и капуста

Как сообщает Росстат, инфляция в России составила 0,05 % с 6 по 12 августа. С начала года – 5,11 %.

Среди продовольственных товаров за неделю больше всего подорожали сливочное масло и маргарин – на 0,7 % и 0,6 % соответственно. На 0,5 % подорожали детские мясные и овощные консервы. На 0,4 % дороже стали свинина и пшеничная мука. На 0,3 % – колбасы вареные, рыба мороженая, молоко стерилизованное, пшено.

Снизилась стоимость плодовоовощной продукции. В целом на 0,9 %, исключая подорожавшие на 1,8 % капусту и на 0,1 % яблоки. Дешевле на 0,5 % можно приобрести яйца.