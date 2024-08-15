Сергей Перминов: Киев стремится к полному запрету УПЦ

Владимир Зеленский заявил о подготовке некоего решения, которое укрепит «украинскую духовную независимость». Сразу после этих сообщений руководство Киево-Печерской лавры потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) освободить часовню.
Вероятно, это сигнал, что власти приняли окончательное решение о ее запрете, несмотря на то, что религиозные свободы зафиксированы в Конституции Украины. И де-факто подобный шаг требует ее изменения.
Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru рассказал, может ли появиться какая-то альтернатива УПЦ, кроме той, что представляет Киевский патриархат?
Сенатор полагает, что Киев стремится к полному запрету УПЦ, поскольку считает ее и все, что с ней связано, чуждыми украинскому государству. Фактически поощряются захваты храмов и дальнейшая перерегистрация приходов. Власти переводят в свое управление ведущие духовные центры – Киево-Печерскую, Почаевскую и Святогорскую лавры. Несогласные повергаются преследованиям.