Владимир Зеленский заявил о подготовке некоего решения, которое укрепит «украинскую духовную независимость». Сразу после этих сообщений руководство Киево-Печерской лавры потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) освободить часовню.

Вероятно, это сигнал, что власти приняли окончательное решение о ее запрете, несмотря на то, что религиозные свободы зафиксированы в Конституции Украины. И де-факто подобный шаг требует ее изменения.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru рассказал, может ли появиться какая-то альтернатива УПЦ, кроме той, что представляет Киевский патриархат?

«Киевские власти давно не соблюдают любые законы, которые хотя бы как-то ограничивают их деятельность. В религиозной сфере они продолжают идти путем предшественников, разрушая наследие князя Владимира и навязывая жителям «правильную» церковь. Апелляции верующих к международному сообществу только на время приостанавливают работу в этом направлении, но никак не влияют на конечные цели», – отметил Сергей Перминов

Сенатор полагает, что Киев стремится к полному запрету УПЦ, поскольку считает ее и все, что с ней связано, чуждыми украинскому государству. Фактически поощряются захваты храмов и дальнейшая перерегистрация приходов. Власти переводят в свое управление ведущие духовные центры – Киево-Печерскую, Почаевскую и Святогорскую лавры. Несогласные повергаются преследованиям.

«Активную роль в этом процессе играет Константинопольский патриархат, обеспечивающий легализацию политической линии на уничтожение УПЦ. В частности там уже заявили, что поддерживают анонсированное «укрепление». Политическая альтернатива канонической церкви на Украине уже создана. Усилия Киева направлены на обеспечение ее монопольного положения», – резюмировал Сергей Перминов