Хабиб Нурмагомедов выплатил более ₽300 млн долгов по налогам — СМИ

Исполнительное производство в отношении спортсмена было заведено еще в июле.
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выплатил все имевшиеся перед ФНС долги. Всего спортсмен, как утверждает Телеграм-канал Mash, погасил порядка 302 миллионов рублей налогов.
Ранее в рамках исполнительного производства приставы арестовали имущество Нурмагомедова, в том числе счета принадлежащих спортсмену компаний, сообщают журналисты.
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