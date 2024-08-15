Хабиб Нурмагомедов выплатил более ₽300 млн долгов по налогам — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Исполнительное производство в отношении спортсмена было заведено еще в июле.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выплатил все имевшиеся перед ФНС долги. Всего спортсмен, как утверждает Телеграм-канал Mash, погасил порядка 302 миллионов рублей налогов.

Ранее в рамках исполнительного производства приставы арестовали имущество Нурмагомедова, в том числе счета принадлежащих спортсмену компаний, сообщают журналисты.

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