Хабиб Нурмагомедов выплатил более ₽300 млн долгов по налогам — СМИ

Исполнительное производство в отношении спортсмена было заведено еще в июле.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выплатил все имевшиеся перед ФНС долги. Всего спортсмен, как утверждает Телеграм-канал Mash, погасил порядка 302 миллионов рублей налогов.

Ранее в рамках исполнительного производства приставы арестовали имущество Нурмагомедова, в том числе счета принадлежащих спортсмену компаний, сообщают журналисты.