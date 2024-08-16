В Ленобласти девушка спасла своего похищенного мужа, заплатив бандитам выкуп

В полицию девушка обратилась только после того, как отдала похитителям деньги и вызволила мужа.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области разыскивают группу лиц, избивших и похитивших жителя Нижнего Новгорода. По имеющимся данным, бандиты отпустили жертву только после получения выкупа.

Как выяснил Mash на Мойке, похищенный мужчина мог связаться не с теми людьми и оказался в заложниках. Неизвестные избили и похитили жертву, а затем стали требовать у супруги пострадавшего 250 тысяч рублей. Собрав нужную сумму, девушка передала бандитам деньги и забрала возлюбленного, которого вывезли в Ленинградскую область.

В полицию семейная пара обратилась уже после случившегося. Сейчас ведется поиск злоумышленников.