Германия отказалась выделять дополнительные деньги Украине

Как сообщают немецкие СМИ, Германия решила воздержаться от дополнительной помощи Украине в 2025 году. По данным изданий, Киев сможет рассчитывать только на уже заложенные в немецкий бюджет €4 млрд. Это вдвое меньше, чем в 2024 году.

Решение связано с мерами по сокращению расходов, принимаемыми канцелярией Олафа Шольца и министерством финансов во главе с Кристианом Линднером. По этой причине недавно не удалось профинансировать поставку Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Информацию о сокращении помощи из немецкого бюджета подтвердил СМИ в бундестаге. Там сообщают, что Германия надеется использовать в этих целях доходы от замороженных российских активов.