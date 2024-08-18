Подростку выстрелили в нос из-за бутылки лимонада в Выборгском районе

В полицию Выборгского района обратилась 40-летняя жительница Светогорска. Она рассказала о неизвестном, который стрелял в ее 14-летнего сына на улице Пограничной.
По предварительным данным, подросток пил лимонад со знакомым в подъезде пятиэтажного дома. Они вышли на улицу с пустой бутылкой. Урну не нашли, поэтому бросили ее на улице. Этого увидел 32-летний жилец дома.
Он сделал замечание с балкона, затем вышел на улицу. По словам женщины, попытался ударить по лицу одного из подростков, но промазал. Затем дважды выстрелил из пневматического пистолета.
Одна пуля попала подростку в нос. Врачи оказали подростку первую помощь, он отпущен лечиться амбулаторно. Проверку по факту случившегося проводят полицейские и следственный комитет.
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16.05.2022 6130