Мигрантам хотят запретить перевозить семьи в Россию

Депутаты от ЛДПР 19 августа внесут в нижнюю палату парламента законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Исключения – члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.
В пояснительной записке сказано, что предлагается запретить въезд в Россию иностранцам, которые прибывают в страну как члены семьи трудового мигранта.
Авторы документа полагают, что это затронет низкоквалифицированных специалистов, пребывающих в России на основании трудового договора или патента. И не имеющих других законных оснований на проживание в стране. Например, российского гражданства.
По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине.
Авторы инициативы считают, что тенденция к переезду детей и неработающих супругов мигрантов в Россию ведет к бесконтрольному миграционному притоку и напряженности в обществе.