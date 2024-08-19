Мигрантам хотят запретить перевозить семьи в Россию

Депутаты от ЛДПР 19 августа внесут в нижнюю палату парламента законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Исключения – члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.

В пояснительной записке сказано, что предлагается запретить въезд в Россию иностранцам, которые прибывают в страну как члены семьи трудового мигранта.

Авторы документа полагают, что это затронет низкоквалифицированных специалистов, пребывающих в России на основании трудового договора или патента. И не имеющих других законных оснований на проживание в стране. Например, российского гражданства.

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине.

«Приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники», – рассказал Леонид Слуцкий

Авторы инициативы считают, что тенденция к переезду детей и неработающих супругов мигрантов в Россию ведет к бесконтрольному миграционному притоку и напряженности в обществе.