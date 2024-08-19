Желтый уровень опасности объявлен в Ленобласти из-за грозы

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности на территории Ленинградской области. В регионе гроза будет наблюдаться 19 августа в период с 11:00 до 20:00.
Уровней опасности всего четыре, каждому соответствует цвет. Желтый означает, что погода потенциально опасна.
Зеленый – оповещения отсутствуют. Оранжевый – погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Красный – погода очень опасна, есть вероятность крупных разрушений и катастроф.
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