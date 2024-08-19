Три четверти таксистов не смогут работать в России с 1 сентября

Три четверти таксистов не смогут работать с 1 сентября, потому что не получили разрешение на работу и не оформили полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП).

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» премьер-министру Михаилу Мишустину.

На момент подготовки публикации в такси работают 2,5 млн человек. Из них 1,5 млн – самозанятые. Остальные сотрудничают с таксопарками.

По данным Минтранса, среди самозанятых водителей получили разрешение на деятельность только 21 тысяча человек. Это 1,5 % от общего числа. Среди работников таксопарков разрешение получили 600 тысяч человек – 60 %.

Таким образом, документы на работу в такси есть лишь у 25 % водителей.