Стоимость обучения в автошколах может вырасти на 30-50% — Mash

Автор: Анастасия Щербакова
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Подорожание, по словам эксперта, вызовут сразу несколько факторов.

В России может произойти рост цен на услуги автошкол уже этой осенью, утверждает Телеграм-канал Mash, ссылаясь на главного эксперта национального совета по обучению и тестированию водителей ТС Александра Лыткина.

По оценкам эксперта, подорожание составит в пределах 30-50% и будет вызвано несколькими факторами. Среди них: рост цен на топливо, обслуживание автомобилей, аренду и нехватка инструкторов.

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12.08.2024 645
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