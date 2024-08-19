Стоимость обучения в автошколах может вырасти на 30-50% — Mash

Подорожание, по словам эксперта, вызовут сразу несколько факторов.

В России может произойти рост цен на услуги автошкол уже этой осенью, утверждает Телеграм-канал Mash, ссылаясь на главного эксперта национального совета по обучению и тестированию водителей ТС Александра Лыткина.

По оценкам эксперта, подорожание составит в пределах 30-50% и будет вызвано несколькими факторами. Среди них: рост цен на топливо, обслуживание автомобилей, аренду и нехватка инструкторов.