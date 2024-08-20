Школьник отравился неизвестным веществом в Сланцах

Возле парадной одного из домов на улице Ленина в Сланцах 19 августа около 19:40 нашли 12-летнего мальчика без сознания. Школьник отравился неизвестным веществом.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом и выявили признаки сильного алкогольного опьянения.
Известно, что пострадавший учится в шестом классе, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
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24.06.2022 4959