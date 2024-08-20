Школьник отравился неизвестным веществом в Сланцах

Возле парадной одного из домов на улице Ленина в Сланцах 19 августа около 19:40 нашли 12-летнего мальчика без сознания. Школьник отравился неизвестным веществом.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом и выявили признаки сильного алкогольного опьянения.

Известно, что пострадавший учится в шестом классе, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.