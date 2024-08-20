Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной

Как оказалось, для счастья российским гражданам достаточно в пределах 100- 200 тысяч рублей.

Согласно опросу финансового маркетплейса «Сравни», около 50% жителей России считают, что размер достойной заработной платы должен находиться в пределах 100-200 тысяч рублей.

Так, 48% опрошенных граждан назвали именно такую сумму идеальной зарплатой.

При этом 19% участников опроса считают, что «достойная» зарплата должна превышать 500 тысяч рублей, а 18% — менее 100 тысяч рублей, пишет РБК.