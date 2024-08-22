Компания «Черкизово» обеспечит хамоном и колбасой из Синявино всю Россию

Компания «Черкизово» рассказала Александру Дрозденко о планах по расширению производства в Синявино в два раза.

«Приятно, когда импортозамещение можно попробовать на вкус. Хамон зреет от 9 до 12 месяцев, колбаски – в зависимости от размера. Поддерживаем планы по эффективному развитию производства», — отметил губернатор области Александр Дрозденко.

Производственная площадка мясоперерабатывающего предприятия «Пит-Продукт» в Синявино (входит в Группу «Черкизово») выпускает сыровяленые колбасы и деликатесы. Расширение производства в два раза потребует инвестиций до 3 млрд рублей и позволит создать от 100 до 150 рабочих мест.

ООО «АПК «Михайловский», входящее в группу «Черкизово», 30 апреля 2021 года завершило сделку по приобретению 100% в ООО «Пит-Продукт» у финской группы Atria.