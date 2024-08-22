Глава Ленобласти посмотрел, как исторические окаменелости помогают развивать туризм

Александр Дрозденко в ходе посещения палеопарка в селе Путилово изучил морские лилии, лопастеперые рыбы, трилобиты

«Проект позволяет познакомиться с историей протяжённостью в сотни миллионов лет жителям и гостям Ленобласти, также здесь работают учёные и студенты профильных факультетов. Интересный вариант для досуга», — отметил губернатор Александр Дрозденко и сам, вооружившись молотком и зубилом, добыл передний щит трилобита азафуса.

Палеопарк Путилово расположен на территории горнодобывающего предприятия АО «Кампес» — производителя изделий из «Путиловского камня» – главного материала, который использовался при строительстве в XVII-XVIII вв. Более 470 млн лет назад на месте карьера было дно тропического моря, населенного первыми обитателями планеты. В палеозойскую эру обитали трилобиты, головоногие, брюхоногие, мшанки, иглокожие.

Палеопарк Путилово – уникальный туристический объект, музей под открытым небом. Это первый палеопарк в России. Гостей ждут не только увлекательные экскурсии. Все желающие смогут собственноручно добыть коллекцию окаменелостей возрастом 470 млн лет, при этом туристам будут проводить настоящие эксперты – геологи и палеонтологи. Те, кому повезет обнаружить ценную находку, смогут довести образец до качества музейного экспоната в специальной лаборатории.