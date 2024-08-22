За рубежом восхитились поступком Путина: «Никогда не видел подобного»

Иностранцы высоко оценили уважительный жест президента РФ во время визита в Чечню

Визит президента России Владимира Путина в Чечню привлек внимание иностранных СМИ и заграничных пользователей из мусульманских стран.

Глава государства во время экскурсии по мечети пророка Исы в Грозном поцеловал Коран. Уважительный жест восхитил исповедующих мусульманство жителей Арабских Эмиратов, Турции, Египта, Сирии и других стран.

«Никогда не видел подобного», «Настоящий человек!… Господин президент России, я люблю вас за это уважение», «Подобный жест наводит мосты, а не разрушает их», «Никогда не видел, чтобы какой-либо другой мировой лидер делал подобное», — пишут иностранцы в соцсетях.