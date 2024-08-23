В РЖД считают, что Финляндия должна выплатить 552 млн рублей неустойки за поезда «Аллегро»

РЖД считает незаконным решение изъять «Аллегро» для использования на внутренних маршрутах Финляндии. Этим VR Group нарушила долгосрочные контракты, по которым поезд должен курсировать между Санкт-Петербургом и Хельсинки до 2041 года.

С 2022 года российские суды провели несколько разбирательств, в ходе которых пришли к выводу, что действия VR Group незаконны. Компания обязана продолжить исполнение заключенных контрактов.

Неустойка, которую должна выплатить финская железнодорожная компания за нарушения обязательств, составила 552 миллиона рублей.