В Петербурге водитель управлял троллейбусом под наркотиками

Перед выходом на смену мужчина употребил сразу четыре запрещенных вещества.

В Санкт-Петербурге водителя троллейбуса, который неадекватно себя вел во время работы, уволили. Экспертиза выявила в организме мужчины наркотики.

Инцидент произошел еще 7 августа, когда пассажиры вызвали полицию после того, как заметили странности в поведении водителя троллейбуса. Тогда правоохранители не обнаружили признаков алкогольного опьянения у мужчины, но отправили его на экспертизу.

Как пишет «Фонтанка», выяснилось, что в организме водителя находились следы сразу четырех запрещенных веществ.